Дизайн для корпоративного сайта + разработка лого

Дизайн для вордпресс темы корпоративного сайта, необходимо задизайнить 3 страницы, главная и самая важная сложная

https://app.moqups.com/kopachevsky/Rs8EPUXujL/view

Потом страница блога со списком постов, и страница самого блог поста, они могут быть абсолютно простыми

Общий дизайн должен быть минималистическим, очень нравится дизайн диджитал оушена в этом смысле

https://www.digitalocean.com/solutions/

На банере главной страницы необходимо подобрать графику рисованую, например вот такую https://moqups.com/

Логотипы, которые будут использованы, нужно подогнать по цветовой гамме друг к другу. Например логотип Azure, AWS и т.д.

Пожалуста, укажите ЯВНО В заявке сможете ли вы сделать логотип в том числе.

Спасибо.

Мы маленький стартап, много денег не заплатим, извините.