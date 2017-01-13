Приветствую, мне нужен дизайн лендинга, адаптивный под десктоп и мобильные. Тематика - безопасность. Есть два примера мобильной версии (одна нравится, вторая неочень) чтобы можно было сориентироваться (в моб версии дизайн на 4ре ...
Страница для сайта
Требуется создать адаптивную страницу для сайта.
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