Страница для сайта

Приветствую, мне нужен дизайн лендинга, адаптивный под десктоп и мобильные. Тематика - безопасность. Есть два примера мобильной версии (одна нравится, вторая неочень) чтобы можно было сориентироваться (в моб версии дизайн на 4ре ...