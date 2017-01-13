Страница для сайта

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Завершен13 заявок152 просмотра

Требуется создать адаптивную страницу для сайта.

8 лет назад
crazy1
39 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
$12
1 день
Великолепная и быстрая работа! Благодарю еще раз Василия. Рекомендую к сотрудничеству.
Четкое задание. Быстрая оплата. Спасибо за проект. Рекомендую Александра к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад

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