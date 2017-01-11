Дизайнер для сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок253 просмотра

Добрый день! Нужно реализовать 3 страницы есть требования к 2 страницам. ТЗ есть в приложении.

8 лет назад
Ramis_Rifovich
Рамис 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание сайта на сервисе Tilda

    Нужен дизайнер с опытом создания сайтов. Необходимо сделать сайт на сервисе Tilda.cc Опыт работы на этом сервисе приветствуется! 1) Создать новый современный дизайн на основе существующего сайта. ( Лендинга ) ...

    Tilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется опытный разработчик вебсайтов на базе платформы CS-Cart

    Ищем PHP программиста с опытом разработки на CS Cart Multivendor платформе для изменения структуры веб-проекта.  Нам необходим дизайнер-разработчик для запуска вебсайта-платформы CS-Cart Multivendor.  Дело в том что проект предусматривает мульти-вендорную платформу где ...

    MySQLPHP
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Домашний сантехник

    Необходим лендинг сантехнических работ + SEO продвижение ТОП-3. Срок продвижения прошу указать реальный и методы работы SEO.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание дизайна двух страниц сайта

    Необходимо нарисовать дизайн ленди.нга для сайта знакомств (для взрослых) и дизайн внутренней части после регистрации. Подробное ТЗ после ознакомления с портфолио претендента.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн мобильной версии сайта

    Сайт ast.redtone.ru Нужна мобильная версия. Будет именно не адаптив, а отдельная моб. версия (типа m.site.ru) с упрощенным функционалом и переходами на полную версию в некоторых местах. Нужен дизайн. Конкретного ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • WOW-дизайн для LandingPg "Студия производства из дерева"

    Добрый день!   Нам бы дизайн!! ТАкой крутой и высокого качества для мультилендинга...   Что есть: - логотип (чуть позднее появится визитка и бланк) - профессиональные прототипы(http://whoision.com/share/Andrei_Gryaznov-Sharmolie_studio/58760fb0db75df5405000006/slide/0BwXy04oLoMDUVzQ5ZGRxV24wMDQ) - ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужен адаптивный дизайн лэндинга для визового центра на word press, хочется примерно такого качества http://iskra-park.ru Жду предложений по цене и срокам.

    WordPress
    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать сайт

    тематика цирк  буду работать только с опытными людьми с давней регистрацией и хорошими отзывами  главная ± 5 внутренних  желательно сразу скидывать 3 лучших работы + оставлять скайп п.с. на ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад