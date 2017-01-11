Необходимо нарисовать дизайн ленди.нга для сайта знакомств (для взрослых) и дизайн внутренней части после регистрации. Подробное ТЗ после ознакомления с портфолио претендента.
Домашний сантехник
Необходим лендинг сантехнических работ + SEO продвижение ТОП-3. Срок продвижения прошу указать реальный и методы работы SEO.
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