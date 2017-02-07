Нарисовать дизайн сайта

Требуется сделать дизайн для сайта на дачную тематику. Только дизайн, верстка не нужна. Кроме основного дизайна для ПК нужно будет сделать еще три дизайна под экраны мобильных устройств - 760/480/320 пикселей; Краткое ТЗ: https://docs.google.com/document/﻿ ...