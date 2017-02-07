Нарисовать дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок228 просмотров

Добрый день

Нужно нарисовать дизайна сайта, тип каталог

с использованием сетки для последующей адаптивной верстки

страницы:

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8 лет назад
insitemedia
Игорь 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

Ustinov_web
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$80
5 дней
Спасибо! Всё хорошо
Отличный заказчик: понятная постановка задачи, комфортное сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ustinov_web
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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