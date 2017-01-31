Дизайн с адаптивной версией для дачного сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен43 заявки401 просмотр

Требуется сделать дизайн для сайта на дачную тематику. Только дизайн, верстка не нужна. Кроме основного дизайна для ПК нужно будет сделать еще три дизайна под экраны мобильных устройств - 760/480/320 пикселей;

Краткое ТЗ: https://docs.google.com/document/﻿

Подробное ТЗ отправлю исполнителю.

8 лет назад
night107
Денис 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

boyko_dmitriy
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$185
14 дней
Спасибо, Дмитрий, за выполненную работу! Все мои пожелания учтены, правки вносились оперативно, работа выполнена профессионально и с отличным результатом. Всегда на связи и готов к общению. В общем однозначно рекомендую как грамотного и ответственного исполнителя! Буду обращаться еще.
Был рад поработать с Денисом) ТЗ подготовленно отлично, отсутствие задержек с обратной связью и оплатой. Все правки были на пользу проекту. Грамотное и дружелюбное общение. Ради таких новых проектов и знакомств хочется брать заказы с фриланса )) п.с. всем бы такие заказчиков ;р

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boyko_dmitriy
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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