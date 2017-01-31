Дизайн с адаптивной версией для дачного сайта

Спасибо, Дмитрий, за выполненную работу! Все мои пожелания учтены, правки вносились оперативно, работа выполнена профессионально и с отличным результатом. Всегда на связи и готов к общению. В общем однозначно рекомендую как грамотного и ответственного исполнителя! Буду обращаться еще.