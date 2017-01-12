Дизайн сайта clipso.su

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок331 просмотр

Необходим редизайн сайта clipso.su

8 лет назад
alowell
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Mariya_web
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 дней назад
8 лет назад
$1600
14 дней
От работы с Марией остались самые прекрасные впечатления. Относится к своей работе с душой, сделано все на высшем уровне, в общем, очень довольны! Дальнейших творческих успехов и удачи!
Очень приятно и легко было работать с Сергеем. В который раз убеждаюсь, что люди, которые настроены на развитие своего бизнеса всегда с интересом прислушиваются к разнообразным идеям и четко определяют как их обернуть на пользу делу. В высшей степени корректное и профессиональное общение, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и желаю успехов в бизнесе и дальнейшей реализации проекта.

Заявки фрилансеров

Mariya_web
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 дней назад
8 лет назад