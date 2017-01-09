Дизайн для кредитного учреждения.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт39 заявок239 просмотров

Необходимо изготовить уникальный дизайн для начала сайта, впоследующем приложения. 

В дизайне необходимо основываться на рекомендации от Apple. 

Дизайн должен быть уникальным.  

С Уважением. 

8 лет назад
guest_14840038590119
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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