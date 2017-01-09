Сроки на задание 2 дня! прошу оценивать свои возможности сразу. Нужен дизайн на примеры таких лендингов: https://alibonus.com https://aliradar.com/ Рассмотрю только опытных исполнителей, с высоким уровнем ...
Дизайн для кредитного учреждения.
Необходимо изготовить уникальный дизайн для начала сайта, впоследующем приложения.
В дизайне необходимо основываться на рекомендации от Apple.
Дизайн должен быть уникальным.
С Уважением.
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