Дизайн ювелирного интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт40 заявок383 просмотра

Необходимо создать дизайн главной страницы, страницы категории и страницы товара согласно ТЗ во вложении.

8 лет назад
ivankin1982
Алексей 
42 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Mariya_web
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 дней назад
8 лет назад
$850
14 дней

Заявки фрилансеров

Mariya_web
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 дней назад
8 лет назад

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