Дизайн сайта

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Закрыт25 заявок192 просмотра

Требуется дизайн для сайта + верстка + адаптация под смартфоны и планшеты, по типу данного сайта (http://rich-birds.com) , потребуется 1 главная страница + 20 внутренних страниц.

8 лет назад
danilka1337
51 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров