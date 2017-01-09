Здравствуйте, Анастасия. Меня зовут Екатерина, я PR-менеджер компании Mothercare. Мы планируем выпустить эко-сумки, для этого нам нужен интересный дизайн. Наш логотип - основа, но он слишком простой. Мы бы хотели изменить его дизайн, при этом ...
Дизайн страницы
Нужно сделать редизайн этой страницы (https://www.findguide.org/guides/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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