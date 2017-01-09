Дизайн страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок220 просмотров

Нужно сделать редизайн этой страницы (https://www.findguide.org/guides/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)

8 лет назад
koszuev
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$40
2 дня
Ребята, Алексей -реально профессионал, который выполняет работу с душой, а не "на отвали". Заказывали у него дизайн страницы для сайта, он прислал подробное объяснение, что нужно доработать/заменить в дизайне. Однозначно рекомендую Алексея!
Хороший приятный заказчик с интересным заданием =) Всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад