Сделать редизайн интернет магазину

Здравствуйте, Анастасия. Меня зовут Екатерина, я PR-менеджер компании Mothercare. Мы планируем выпустить эко-сумки, для этого нам нужен интересный дизайн. Наш логотип - основа, но он слишком простой. Мы бы хотели изменить его дизайн, при этом ...