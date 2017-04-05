Ре-дизайн логотипа для эко-сумки

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок290 просмотров

Здравствуйте, Анастасия. Меня зовут Екатерина, я PR-менеджер компании Mothercare. Мы планируем выпустить эко-сумки, для этого нам нужен интересный дизайн. Наш логотип - основа, но он слишком простой. Мы бы хотели изменить его дизайн, при этом оставить ему узнаваемость. К примеру, наши английские коллеги нарисовали цветы в форме лого.  Мы бы хотели что-то похожее, но ближе к украинскому дизайну - маки, васильки, ласточки и тд.

В приложении наше лого и пример английского варианта.

8 лет назад
guest_1483722998832
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад
$40
3 дня
Отличная работа дизайнера, исполнила заказ на 300%, в кратчайшие сроки. Наша компания очень довольна результатом, будем еще обращаться за великолепными работами.
Рекомендую как порядочного и ответственного заказчика. Четкое ТЗ, своевременная и полная оплата. Корректная переписка. Да и в общем очень интересный и творческий заказ. Буду рада сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад

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