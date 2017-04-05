Ре-дизайн логотипа для эко-сумки

Здравствуйте, Анастасия. Меня зовут Екатерина, я PR-менеджер компании Mothercare. Мы планируем выпустить эко-сумки, для этого нам нужен интересный дизайн. Наш логотип - основа, но он слишком простой. Мы бы хотели изменить его дизайн, при этом оставить ему узнаваемость. К примеру, наши английские коллеги нарисовали цветы в форме лого. Мы бы хотели что-то похожее, но ближе к украинскому дизайну - маки, васильки, ласточки и тд.

В приложении наше лого и пример английского варианта.