Дизайн сайта (нарисовать макеты в PSD, проект большой, адаптивный)

$850
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт72 заявки2712 просмотров

Требуется нарисовать макеты страниц сайта. Сайт будет адаптивным. Основной размер 1280,  второй размер 480 пкс.

В первую очередь предпочтения у Исполнителей имеющих хорошие навыки работать в

Axure (прототип сделан в этой программе, когда я буду общаться с дизайнером, я

смогу сказать в какой папке есть эскиз страницы или блока, но если Исполнитель

никогда этой программой не пользовался – мне трудно будет передать ему

информацию).

• Оплата только через СБС — сервис безопасных сделок. Предоплаты, авансов, задатка  и т.д. не будет.

• Работа большая, чтоб не терять ни Ваше не моё время – дотого, как написать Ваше предложение – внимательно ознакомтесь с прототипом ewakdf.axshare.com/ Ориентировочно 32-35 уникальных страниц. Модальные (POP-AP) окна – около 30-40 шт.

Срок – за 24-28 календарных дней с момента начала работы.

Интересует пример проекта, где исчисление работы дизайнера,верстальщика, контент менеджера измеряется в десятках, иногда сотнях  рабочих часов. Это сайты с количеством уникальных по дизайну страниц  более 20 (интересуют примеры сайтов  сопоставимые по объёму с: магазин РОЗЕТКАюа; Все Инструменты ру;Техносила  и аналоги).  

Пришлите ссылку на действующий (это очень желательно, чтосайт сдланный Вами сейчас функционирует) сайт который Вы делали (объём Вашей работы в дизайне проекта не должен быть менее 80%. Т.е. если Вы для «Эльдорадо»

нарисовали «иконку», или «набор иконок» для страницы – приводить в качестве примера не нужно).

Обычные, стандартные интернет магазины – с 6 уникальнымистраницами и 4-7  CSS стилей – трудно оценитькак шедевр дизайнерского трудолюбия.

ССЫЛКУ НА ПОРТФОЛИО ОТПРАВЛЯТЬ НЕ НУЖНО. Нужен один пример работы, но очень серьёзный.

P.S.  Молодость-это большой плюс, но на проект не имеет смысла отвечать Веблансерам моложе 30 лет.

CSS
8 лет назад
arendabogdan
Богдан 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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