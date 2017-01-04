Добрый день! Требуется сделать дизайн сайта. Срок - 48 часов. Оплата - 5 000 рублей. Аванс - 1000 р. Структура сайта. https://classic.moqups.com/evgeny.evteev/6dcIcdPP/p:a66a9f742 Обязательные элементы дизайна. Страница главного одностраничного сайта;Страница ...
Нужен новый дизайн для сайта
Стоимость создания дизайна и сроки для сайта http://www.elit-pharm.com.ua/.
Цвета сайта - зелёный, серый, белый. Адаптивный.
Прикрепила прототипы.
Так же в рамках работ нужно:
1. Создать новый favicon
2. Страницу 404
3. Кнопки должны быть одного вида
4. Обозначить нумерованный и маркированные списки, как будет выглядеть таблица в случае их добавления
5. Hover для кнопок, пунктов меню, заголовков
6. Ответ форм (макет есть в прототипах)
7. Формы (макет есть в прототипах)
Заявки фрилансеров
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