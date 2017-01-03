Нужен дизайнер со знанием Material Design для уникального проекта

Привет!

Нам в команду нужен дизайнер, знающий Material Design и способный на его базе создавать красивые и уникальные решения.

Наш проект, это веб портал, направленный на развитие и популяризацию хоккея - icaradar.ru

Актуальная задача - создать профайл пользователя - хоккеиста.