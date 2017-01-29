Дизайн логотипа, сайта, баннера и визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок270 просмотров

1. Необходимо нарисовать дизайн сайта визитки для сервисного центра по ремонту цифровой техники и заправки лазерных картриджей

2. Нарисовать логотип

3. Баннер (вывеску на фасад здания). Размер предоставлю в процессе работы.

4. Визитку (тоже самое что и баннер только меньшего размера). Требование к визитки: должна быть хорошо читабельна в черно-белом цвете.

Логотип, баннер и визитку рисовать в векторе. 

Сайт должен отражать свою тематику. Основные разделы сайта и все что на нем должно быть обязательно, можно глянуть тут petrushin.biz/device Люблю креативных дизайнеров, которые добавляют "свои фишки" в дизайн.

Прикрепляю текст, которые должен быть на баннере и визитке.

8 лет назад
VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$100
14 дней
Дизайн получился именно таким, каким он был в моей голове, при том, что я не мог объяснить что именно я хочу увидеть. Просто Илья угадал все на 100% и выполнил всем мои требования. Сотрудничеством вполне доволен.
Рекомендую Олега как отличного заказчика =) Все сделали, все остались довольны!

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Красиво оформить 3 блока

    Привет всем. Нужно красиво оформить 3 блока, наши преимущества. Скриншот приложила. Детали исполнителю. Жду предложений по цене и срокам. Желательны примеры работ.   Оплата по факту или ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн LP на 2-3 экрана

    Здравствуйте. Ищу дизайнера который сможет нарисовать дизайн Landing Page на 2-3 экрана.  Прототип страницы прикрепляю. Дизайн должен быть адаптивен и кросбраузерный.  Сроки: От вас Цена: От вас ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта-каталога

    Нужен дизайн сайта-каталога по гидромассажным ваннам.  - Главная - Каталог основная страница - Подраздел каталога - Контакты Не интернет магазин. Без корзины и оформления заказа. Вместо ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн лендинг-пейдж

    Нужно сделать дизайн лендинг-пейдж для бюро переводов. По срокам не тороплю, главное качество. Есть схема со структурой лендинга и текстами. Нужно будет подобрать картинки, иконки, шрифты. Пример дизайнов, которые нравятся: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн персонального сайта

    Необходим дизайн главной и 4 внутренних страниц с адаптивной вёрсткой + разработка простого текстового логотипа.  Размещаться будет на WordPress.  Прототипы имеются (внутренние страницы – сканы рукописных прототипов, главная – стандартный вариант). ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга и красивый коллаж из фото

    Список задач: 1. Необходимо нарисовать первый экран для сайта (ссылка на сайт - goo.gl/sIZ3lh). Он будет в виде коллажа из фото. Под коллажем из фото должна быть ссылка на скачивание бесплатного курса. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Лэндинг по чистке ковров.

    $74

    Лэндинг по чистке ковров с вывозом. Структура: 1. Шапка с кнопкой действия 2. Гарантии (иконки) 3. Наши преимущества 4. Акция с ограничением по времени, со счетчиком 5. Сравнение с конкурентами 6. Фотография до/после ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад