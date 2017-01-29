Привет всем. Нужно красиво оформить 3 блока, наши преимущества. Скриншот приложила. Детали исполнителю. Жду предложений по цене и срокам. Желательны примеры работ. Оплата по факту или ...
Дизайн логотипа, сайта, баннера и визитки
1. Необходимо нарисовать дизайн сайта визитки для сервисного центра по ремонту цифровой техники и заправки лазерных картриджей
2. Нарисовать логотип
3. Баннер (вывеску на фасад здания). Размер предоставлю в процессе работы.
4. Визитку (тоже самое что и баннер только меньшего размера). Требование к визитки: должна быть хорошо читабельна в черно-белом цвете.
Логотип, баннер и визитку рисовать в векторе.
Сайт должен отражать свою тематику. Основные разделы сайта и все что на нем должно быть обязательно, можно глянуть тут petrushin.biz/device Люблю креативных дизайнеров, которые добавляют "свои фишки" в дизайн.
Прикрепляю текст, которые должен быть на баннере и визитке.
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