Дизайн логотипа, сайта, баннера и визитки

1. Необходимо нарисовать дизайн сайта визитки для сервисного центра по ремонту цифровой техники и заправки лазерных картриджей

2. Нарисовать логотип

3. Баннер (вывеску на фасад здания). Размер предоставлю в процессе работы.

4. Визитку (тоже самое что и баннер только меньшего размера). Требование к визитки: должна быть хорошо читабельна в черно-белом цвете.

Логотип, баннер и визитку рисовать в векторе.

Сайт должен отражать свою тематику. Основные разделы сайта и все что на нем должно быть обязательно, можно глянуть тут petrushin.biz/device Люблю креативных дизайнеров, которые добавляют "свои фишки" в дизайн.

Прикрепляю текст, которые должен быть на баннере и визитке.