Красиво оформить 3 блока

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок216 просмотров

Привет всем. Нужно красиво оформить 3 блока, наши преимущества.

Скриншот приложила. Детали исполнителю.

Жду предложений по цене и срокам. Желательны примеры работ.  

Оплата по факту или сделка без риска. 

8 лет назад
jsolutions
Вера 
44 года
9 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

netta-in-the-net
Анна 
34 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$5
2 дня
Анна отлично справилась с задачей. Результатом доволен. Спасибо.
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

netta-in-the-net
Анна 
34 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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