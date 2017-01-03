Нужен дизайн сайта-каталога по гидромассажным ваннам. - Главная - Каталог основная страница - Подраздел каталога - Контакты Не интернет магазин. Без корзины и оформления заказа. Вместо ...
Заменить элементы на сборном бэкграунде.
Приблизительно такой бэкграунд http://defatch-demo.com/themes/juster/one-page/
Надо заменить выезжающие элементы. Искать элементы самому по моем описанию.
Выбранный исполнитель
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