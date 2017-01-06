Дизайн лендинга и красивый коллаж из фото

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка505 просмотров

Список задач:

1. Необходимо нарисовать первый экран для сайта (ссылка на сайт - goo.gl/sIZ3lh). Он будет в виде коллажа из фото. Под коллажем из фото должна быть ссылка на скачивание бесплатного курса. Идея для коллажа - как на приклепленном изображении (слева), только не из 4 фото, а где-то из 7-10. При этом сам стиль оформления коллажа примерно как на приклепленном изображении (по центру).

2. Для внутренней страничку нужен другой коллаж - примерно как на приклепленном изображении (справа).

Указывайте пожалуйста примерную цену в заявке.

Это должен быть действительно хороший дизайн, если вы новичок - нам не по пути. Спасибо за понимание.

8 лет назад
Denis-L
Денис 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
$70
2 дня
Все прошло отлично. Василий сделал все быстро, качественно и красиво. Даже бонус заслужил). Спасибо!)
Очень доволен сотрудничеством с Денисом: задачи ставит понятно и оплачивает моментально! Сделали клёвые коллажи :) Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад

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