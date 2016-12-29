Нужен дизайн лендинга.

Тематика: деревообработка

Срок: 3 января до 12.00 мск

В первую очередь рассматриваются предложения от тех, кто уже работал в данной тематике.

Заинтересованных в проекте, просьба прикреплять примеры своих работ. Все подробности проекта

обсудим с кандидатами.