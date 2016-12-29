Нужен дизайн лендинга.

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок192 просмотра

Тематика: деревообработка

Срок: 3 января до 12.00 мск

В первую очередь рассматриваются предложения от тех, кто уже работал в данной тематике.

Заинтересованных в проекте, просьба прикреплять примеры своих работ. Все подробности проекта

обсудим с кандидатами.

8 лет назад
Ksaniy
Оксана 
57 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Web дизайнер

    $15

    Необходимо сделать простой дизайн сайта визитки. Подробности в личку. Условия работы: Делаете главную страничку сайта, нам нравиться работаем дальше. Если Вы умеете ещё и верстать это будет Вам плюсом, так как возможно дальнейшее ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищу дизайнера, который делал лендинг для салона красоты

    нужен дизайнер, отписываться тем у кого есть в портфолио именно работы по салонам красоты. желательно сразу  с ссылками на работу ТОЛЬКО С РАБОТАМИ ПО САЛОНАМ КРАСОТЫ  в портфолио

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн для стоматологии

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!  Всех с наступающими праздниками и пожеланиями адекватных заказчиков в новом 2017!  Надо нарисовать дизайн одностраничника по стоматологии. Сроки край до 3.01.2017 бюджет 2500 ( оплата на карту сбера, ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание уникального и осмысленного дизайна очень интересного проекта

    Ищем дизайнера, способного реализовать на самом высоком уровне оформление очень интересного и необычного сайта. Речь идёт не просто об отрисовке типового макета, а о создании уникального образа, передающего общую идею. А идея здесь весьма глубока. ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн сайта по часам

    $50

    Здравствуйте.  Нужно сделать редизайн нашего сайта (одностраничник), все блоки остаются без изменения, только меняем стилистику, цветовое оформление, иконки.  Стилистика и цветовую гамму на свое усмотрение, но дизайн должен быть ни чуть не хуже ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн лэндинга косметики

    Требуется уникальный дизайн короткого лэндинга косметической компании. Прикладываю ТЗ, нарисованный мной приблизительный макет и некоторые изображения, предоставленные заказчиком. Пишите свои сроки и цену

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходимо создать "кликабельный" дизайн кнопки-ловушки для сайта.

    Нужно сделать красивую, кликабельную кнопку вот сюда http://prntscr.com/die1hg Суть этой кнопки такова: человек зашел на страничку схранением, полазил-посмотрел цены и его не устроило – дорого. А у нас на этот случай есть супер ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать дизайн лендинга по грузоподъемному оборудованию

    $50

    Требуется разработка дизайна для лендинга по ремонту и техническому обслуживанию грузоподъемного оборудования. Лендинг будет состоять из 4-5 экранов. Готов рассмотреть кандидатов которые могут уже сейчас нарисовать первый экран лендинга по моему макету. ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать дизайн лендинга по грузоподъемному оборудованию

    $50

    Требуется разработка дизайна для лендинга по ремонту и техническому обслуживанию грузоподъемного оборудования. Готов рассмотреть кандидатов которые могут уже сейчас предложить первый экран лендинга по моему макету. Делать по моему макету не обязательно, ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад