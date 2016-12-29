Разработать дизайн лендинга по грузоподъемному оборудованию

Требуется разработка дизайна для лендинга по ремонту и техническому обслуживанию

грузоподъемного оборудования.

Лендинг будет состоять из 4-5 экранов.

Готов рассмотреть кандидатов которые могут уже сейчас нарисовать первый экран лендинга по моему макету.

Делать по моему макету не обязательно, вы можете предложить и свою вариацию расположения текста, формы заявки и т.д.