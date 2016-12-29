1. необходимом сделать адаптивный дизайн по модульной сетке под мониторы, планшеты, мобильники. 2. дизайн выдержать в стилистике нашего сайта 3. Сделать дизайн - 13 экранов лендинга - аренда залов/переговорных (см. картинка-2) 4. ...
Разработать дизайн лендинга по грузоподъемному оборудованию
Требуется разработка дизайна для лендинга по ремонту и техническому обслуживанию
грузоподъемного оборудования.
Лендинг будет состоять из 4-5 экранов.
Готов рассмотреть кандидатов которые могут уже сейчас нарисовать первый экран лендинга по моему макету.
Делать по моему макету не обязательно, вы можете предложить и свою вариацию расположения текста, формы заявки и т.д.
Заявки фрилансеров
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