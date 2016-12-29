Разработать дизайн лендинга по грузоподъемному оборудованию

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок255 просмотров

Требуется разработка дизайна для лендинга по ремонту и техническому обслуживанию

грузоподъемного оборудования.

Лендинг будет состоять из 4-5 экранов.

Готов рассмотреть кандидатов которые могут уже сейчас нарисовать первый экран лендинга по моему макету.

Делать по моему макету не обязательно, вы можете предложить и свою вариацию расположения текста, формы заявки и т.д.

8 лет назад
kenzor2h
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн Сайта+Лендинга аренда залов/переговорных

    $210

    1. необходимом сделать адаптивный дизайн по модульной сетке под мониторы, планшеты, мобильники. 2. дизайн выдержать в стилистике нашего сайта 3. Сделать дизайн - 13 экранов лендинга - аренда залов/переговорных (см. картинка-2) 4. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать дизайн лендинга по грузоподъемному оборудованию

    $50

    Требуется разработка дизайна для лендинга по ремонту и техническому обслуживанию грузоподъемного оборудования. Готов рассмотреть кандидатов которые могут уже сейчас предложить первый экран лендинга по моему макету. Делать по моему макету не обязательно, ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн для группы ВК

    Добрый день. Нужно оформление для группы вконтакте (аватарка и обложка) Тематика "Ставки на спорт" Нужно что то простое, строгое и со вкусом.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработки по дизайну

    !!!!!!!!!!Без цены и сроков не оставляйте заявки!!!!!!!!! Если сегодня-завтра нет времени -  не оставляйте заявки. Сайт по грузоперевозкам будет доработан на шаблоне https://www.templatemonster.com/demo/53388.html (бутстрап сетка) Доработки по странице Посадочная услуги ...

    BootstrapHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн информационного сайта

    Добрый день! Нужен дизайн информационного сайта (статейника) на разную тематику, главная и 4 внутренние. Если бюджет и сроки устраивают, готов обсудить Т3 в личке.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн одностраничного сайта

    Нужно сделать грамотный продающий дизайн для одностраничника по тематике "корпусная мебель".  Требования к качеству выполнения работ высоки - ориентирование на http://lp4lp.ru/  . Объем, вовлеченность в каждый блок, картинку и оформление.  Каждое решение должно быть эффективным ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать 3 слайда

    Слайд в слайдер http://955913.salesfor.web.hosting-test.net/ru/ 1. Слайд борьба с паразитами компьютерная диагностика - картинка должна побуждать человека посмотреть видео, мужчина женщина, все равно. То что стоит сейчас.  не обращать внимание 2.Слайд с проблемой аллергия ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен дизайн главной страницы

    $50

    Добрый день! Нужен дизайн главной страницы моего сайта как здесь: http://911-gold.ru , точнее нужно, чтобы такая же картинка переходила в кнопки, как и там. Готов заплатить от 3000 рублей

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад