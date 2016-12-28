Дизайн одностраничного сайта

Нужно сделать грамотный продающий дизайн для одностраничника по тематике "корпусная мебель".

Требования к качеству выполнения работ высоки - ориентирование на http://lp4lp.ru/ . Объем, вовлеченность в каждый блок, картинку и оформление. Каждое решение должно быть эффективным и гармоничным одновременно.

Пример работы: http://www.mokselle-dev.ru/zov/

ТЗ прикреплено в файлах. Более точно по контенту - при согласовании работ.