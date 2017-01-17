Необходимо разработать дизайн лендинга по Строительству домов из СИП-панелей, используя сетку от фреймворка bootstrap. Желательно, чтобы с этой тематикой уже работали. Срок 30 декабря в 12:00. Стоимость 2500 рублей. ...
Нужны принты в Corele или Photoshop
Нужны принты (повторяющиеся узоры), около 20шт.
С фотостоков, Ленаголд и пр. мест могу скачать сама. Интересует отрисовка по имеющимся картинкам.
Примеры во вложении.
Какова стоимость одного такого макета и срок.
Выбранный исполнитель
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