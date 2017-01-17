Нужны принты в Corele или Photoshop

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок189 просмотров

Нужны принты (повторяющиеся узоры), около 20шт. 

С фотостоков, Ленаголд и пр. мест могу скачать сама. Интересует отрисовка по имеющимся картинкам.

Примеры во вложении. 

Какова стоимость одного такого макета и срок.

8 лет назад
natuss_81
Наталья 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

kudrilona
Илона 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$65
4 дня
Работой Илоны осталась очень довольна. По срокам, день в день. Все так красиво и аккуратно, все четко, по папочкам разложено. Все понравилась, буду обращаться еще.
Все прошло отлично! Наталья поставила четкое задание. Оплата - моментальная. Рекомендую коллегам и сама надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

kudrilona
Илона 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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