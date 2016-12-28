Необходимо разработать дизайн сайта для компании которая занимается проектированием, монтажом и обслуживанием инженерных систем. прошлый сайт эл-проект.рф, также букдет в приложении. необходима проработка концепции комплексного инжиниринга зданий.
Нарисовать дизайн лендинга
Тематика: Бухгалтерские услуги
Срок до завтра до 12 по МСК
Стоимость - 2500 руб
Приоритет будет для тех кто уже работал с данной тематикой
Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект
Подробности обсудим с кандитатами
Заявки фрилансеров
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