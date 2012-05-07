Блок добавления в корзину

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок140 просмотров

Необходимо отрисовать блок добавления товаров в корзину, с учетом текущей стилистики сайта.

Информация по всплывающему окну:

  • Всплывающее окно - https://yadi.sk/d/1NTZUAP7zHtJN (Полностью повторяем ВСЕ поля, только с использованием сайта, по которому ведется отрисовка).
  • Во всплывающем окне обязательно должны быть кнопки + и -, которые будут регулировать кол-во товара.
Информацию по сайту, для которого идет доработка, скину исполнителю.

Как итог, необходимо получить PSD макет, с группировкой слоев и их осмысленным названием ("Layer13" и т.п. наименования являются некорректными). 

Предлагайте, пожалуйста, свои цены и сроки исполнения.

8 лет назад
tabris
Антон 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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