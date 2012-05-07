Нужно создать 1 шаблон под Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка161 просмотр

Нужно создать 1 шаблока под Wordpressскроки 1 неделья

по ссылкам ниже уже есть готовый дизайн его надо будет не много изменить  

в шаблоне Experimental Page Layout Inspired by Flipboard надо будет доавить ;

3 доработать дизанй под все устройства

4 добавить визулный редактор 

5 сзделать выгруску полных новостей через ajax или просто упростить каким то другим способом

оставляите ваши контакты для связи, и казываите свою цену.

6 нам нудно чтоб главная страница была сайтом обычным а блог был как журнал, нам нужно что то типа https://flipboard.com/  

7 новости нужно показывать с нашего сайта

http://tympanus.net/codrops/2012/05/07/experimental-page-layout-inspired-by-flipboard/

http://tympanus.net/codrops/2012/12/11/fullscreen-pageflip-layout/

AJAXWordPress
8 лет назад
ivanukr13
Иван 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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