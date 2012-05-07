Добрый день Нужно сделать сайт - леддинг для продажи детских часов, интересен дизайн стиль минимализм, в теплых, спокойных тонах. Что бы он был детский но так же в нес в себе серьезность. Будетp ...
Нужно создать 1 шаблон под Wordpress
Нужно создать 1 шаблока под Wordpressскроки 1 неделья
по ссылкам ниже уже есть готовый дизайн его надо будет не много изменить
в шаблоне Experimental Page Layout Inspired by Flipboard надо будет доавить ;
3 доработать дизанй под все устройства
4 добавить визулный редактор
5 сзделать выгруску полных новостей через ajax или просто упростить каким то другим способом
оставляите ваши контакты для связи, и казываите свою цену.
6 нам нудно чтоб главная страница была сайтом обычным а блог был как журнал, нам нужно что то типа https://flipboard.com/
7 новости нужно показывать с нашего сайта
http://tympanus.net/codrops/2012/05/07/experimental-page-layout-inspired-by-flipboard/
http://tympanus.net/codrops/2012/12/11/fullscreen-pageflip-layout/
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