Изменить(поправить) дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок232 просмотра

Есть сайт.Логотип,основные цвета,шрифт.

ОСНОВЫВАЯСЬ на том движке,что есть Нужно визуально сделать сайт более превлекательным (размещение блоков(их очередность) основные и вторичные цвета/фон, возможно шрифт.

4акции в слайдер..

8 лет назад
Muks999
Максим 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
$163
5 дней
Проект не сложный,но заказчик превередлив! НО смогли с первого раза найти нужную "нить"! Василий отличный дизайнер, понял,предложил и реализовал нужное! все в срок. даже из-за разницы во времени, ответ всегда вовремя! Пунктуальный,ответственный, порядочный! Рекомендую!!! ставлю в избранное. Далее все работы сначала к нему!)
Очень понравилось сотрудничество с Максимом! Работать легко, приятно. Объясняет всё доступно. Проект интересный! Продолжаем работать. Спасибо :)

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад

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