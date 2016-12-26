Добрый день

Нужно сделать сайт - леддинг для продажи детских часов, интересен дизайн стиль минимализм, в теплых, спокойных тонах.

Что бы он был детский но так же в нес в себе серьезность. Будетp за основу использоваться вот этот шаблон http://landing.engotheme.com/html/happychild/demo/homepage_v1.html или можете предложить свой вариант.

На фотографиях я указал что нужно что бы было на сайте + конечно Ваши идеи и порядок расположения.

Примеры сайтов с данной тематикой:

http://watch-gps.ru/

http://wonlex.net/

http://gpsbaby.kz/