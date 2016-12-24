Деталь в макет сайта. Срочно!

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок241 просмотр

Есть макет сайта в psd. Посмотрите вложенный файл, в макете уже есть блокнот,ручка и др, нужно сделать яркий интересный фон под блокнот, примерно как на картинке. В заявке укажите стоимость и сроки.

8 лет назад
outworker1
40 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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