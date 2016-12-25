Дизайн сайта

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок170 просмотров

Нужен дизайн лендинга. Экранов не много. Красочно.

Товар - уникальные подушки из бамбука.

Техзадание дам тому кого выберу. Не беспокоить в личку.

Нужно срочно!

1 день. Горит.

8 лет назад
guest_14826504826304
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад
$80
1 день
Удивительный исполнитель. Как обещала, так и сделала. Качественно. По моему заданию и в срок. Было 2 правки и то, потому, что я не подписал фото товаров. Спасибо, Серафима. Надеюсь не последний заказ. Выручили меня.
Все на уровне. Оплата сразу - 100% Задание понятное. Правки минимальны. Спасибо. Интересно было работать с вами.

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
7 дней назад
8 лет назад