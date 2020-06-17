Креативный Веб-дизайнер компании bs4y (Швейцария)
Придумаю и нарисую любой сервис.
Разработаю уникальный логотип и фирменный стиль любой компании.
Создам интернет-магазин любой сложности.
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$500
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
137
безопасных платежей
ТОП-50— Тестирование сайтов
ТОП-50— Интернет-магазины
ТОП-50— Дизайн интерфейсов и игр
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ТОП-50— Дизайн мобильных приложений
Портфолио
- Bs4y - portfolio320 просмотров
- Bs4y228 просмотров
- Куб Ротшидьд234 просмотра
- Евпатория197 просмотров
- Истории людей345 просмотров
- Хелфомания410 просмотров
- Alpha-ag377 просмотров
- Ruza-Rus340 просмотров
- Гринфер309 просмотров
- Tiki Taka258 просмотров
- Туры по Украине259 просмотров
- Виджай - Индийские специи496 просмотров
Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
3 года назад
Очень проффесиональная работа! Не говоря даже о приятном общении. Быстро, качественно, вдумчиво, с умом, со вниманием к детялям. И это даже с учетом, что техническое задание было не очень подробным! Очень рекомендую к сотрудничеству! 10/10, огонь!
Ответный отзыв
Всеволод - замечательный заказчик и человек! Приятный в общении и на 100% честный в своих запросах и оплате. Я, хоть и была уверена в своих силах, немного нервничала, так как до меня был не очень хороший результат с другим исполнителем. Второй часто быть очень ответственно, надо не подвести ожидания. Но после того как я сделала Главную и сразу получила одобрение, у меня выросли крылья:) Всеволод, я желаю процветания вашему проекту. Он очень интересный и тема вечная. Спасибо вам, надеюсь на продолжение сотрудничества.
$11
10 баллов
3 года назад
Мастер своего дела и отличный Человек! Готова была помочь даже бесплатно, дала пошаговую инструкцию, но я в коде деревянный, попросил Серафиму самой исправить ошибку в коду, все сделала максимально быстро, хоть и задача была не из легких. Спасибо Большое!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Меня всегда привлекают интересные задачи. Здесь было именно так-найти и обезвредить:) Весь код был "прошит" чатом. Справилась. Спасибо вам за честность. Обращайтесь. Всегда рада помочь.
$25
10 баллов
3 года назад
Серафима делает что-то невероятное! Она одна из лучших исполнителей, с которыми мне доводилось работать! Большое спасибо за дизайн, который я даже не мог представить!
Ответный отзыв
Артур, спасибо вам за интересный проект, вашу честность и откровенность. Я всегда ценю прямых заказчиков. Желаю вам успехов на новом сайте. Спасибо и до новых встреч!
$250
10 баллов
4 года назад
Крайне доволен работой с Серафимой! Чувствуется неравнодушный подход. Нестандартный взгляд на решение многих задач. Всегда на связи, в выходные дни тоже, что очень удобно. Качество на высоте - явно имеется большой опыт за спиной) Работа была выполнена раньше оговоренного срока, с дополнительными заданиями (которых не было в ТЗ) и правками! Продолжаю сотрудничать по другим проектам) Очень рекомендую, настоящий профессионал своего дела!!!
Ответный отзыв
Денис, спасибо за интересный проект. Приятно иметь дело с честным и порядочным человеком. Спасибо и до новых встреч.
$1000
10 баллов
4 года назад
Все быстро и на уровне.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект. Все ОК:)
Дизайн сайтов
303 отзыва
$20/час
от $100от 1 часа
#130
Сайты «под ключ»
147 отзывов
$20/час
от $500от 20 часов
#53
Интернет-магазины
41 отзыв
$20/час
от $500от 1 часа
#29
HTML-верстка
20 отзывов
$20/час
от $100от 1 часа
#312
Баннеры
17 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#97
Веб-программирование
17 отзывов
$20/час
от $300от 1 часа
#248
Системы управления (CMS)
14 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#120
Тестирование сайтов
3 отзыва
$1/час
от $1от 1 часа
#24
Дизайн интерфейсов и игр
3 отзыва
$20/час
от $100от 1 часа
#31
Дизайн мобильных приложений
3 отзыва
$20/час
от $100от 1 часа
#43