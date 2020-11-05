zergatuk

Всеволод zergatuk

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Создание вёрстки для нового дизайна сайта

    $100

    Необходимо создать адптивную десктоп/мобильную вёрстку нового дизайна сайта www.storiesofpeople.net Ссылка на дизайн в figma: https://www.figma.com/file/Tj99AwSxHOsyhFyA9a8w2f/Stories-Of-People?node-id=0%3A1 Ссылка на краткое ТЗ по которому выполнялся дизайн: https://docs.google.com/document/d/1ex64jzWFVxX3S_CTb837ss3r4nCEANjbfLUDbjPE3C8/edit?usp=sharing Просьба обратить внимание на то, что вёрстка будет ...

    FigmaLaravelNode.jsPHP
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание нового современного дизайна для web-сайта

    $500

    Цель: Создание нового современного дизайна для web-сайта www.storiesofpeople.net Описание: Имеется web-сайт www.storiesofpeople.net и необходимо сделать новый, современный, удобный и легкий дизайн.  Для уточнения вопросов будет связь с СТО Ссылка на краткое техническое задание для разработки ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание нового современного дизайна для web-сайта

    $500

    Цель: Создание нового современного дизайна для web-сайта www.storiesofpeople.net Описание: Имеется web-сайт www.storiesofpeople.net и необходимо сделать новый, современный, удобный и легкий дизайн.  Для уточнения вопросов будет связь с СТО Ссылка на краткое техническое задание для разработки ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
11 дней назад
$500
10 баллов
4 года назад
Создание нового современного дизайна для web-сайта
Всеволод - замечательный заказчик и человек! Приятный в общении и на 100% честный в своих запросах и оплате. Я, хоть и была уверена в своих силах, немного нервничала, так как до меня был не очень хороший результат с другим исполнителем. Второй часто быть очень ответственно, надо не подвести ожидания. Но после того как я сделала Главную и сразу получила одобрение, у меня выросли крылья:) Всеволод, я желаю процветания вашему проекту. Он очень интересный и тема вечная. Спасибо вам, надеюсь на продолжение сотрудничества.
Очень проффесиональная работа! Не говоря даже о приятном общении. Быстро, качественно, вдумчиво, с умом, со вниманием к детялям. И это даже с учетом, что техническое задание было не очень подробным! Очень рекомендую к сотрудничеству! 10/10, огонь!
Ответный отзыв