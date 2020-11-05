Всеволод - замечательный заказчик и человек! Приятный в общении и на 100% честный в своих запросах и оплате. Я, хоть и была уверена в своих силах, немного нервничала, так как до меня был не очень хороший результат с другим исполнителем. Второй часто быть очень ответственно, надо не подвести ожидания. Но после того как я сделала Главную и сразу получила одобрение, у меня выросли крылья:) Всеволод, я желаю процветания вашему проекту. Он очень интересный и тема вечная. Спасибо вам, надеюсь на продолжение сотрудничества.