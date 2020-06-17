Нужен дизайн лендинга

Крайне доволен работой с Серафимой! Чувствуется неравнодушный подход. Нестандартный взгляд на решение многих задач. Всегда на связи, в выходные дни тоже, что очень удобно. Качество на высоте - явно имеется большой опыт за спиной) Работа была выполнена раньше оговоренного срока, с дополнительными заданиями (которых не было в ТЗ) и правками! Продолжаю сотрудничать по другим проектам) Очень рекомендую, настоящий профессионал своего дела!!!