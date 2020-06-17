Нужен дизайн лендинга

$250
Дизайн сайтовЗавершен62 заявки1486 просмотров
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На тему продажи и установки Домашних кинотеатров.

Структура разработана - содержит в себе около 8 блоков.

Имеются образцы всех блоков.

Фактически нужно их отрисовать в едином стиле и соединить вместе)

Дизайн должен быть адаптивным и удобно верстаться.

Работу требуется исполнить быстро.

Подробности в ЛС

Дизайн лендинга
4 года назад
Brigadier
Денис 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
23 дня назад
4 года назад
$250
2 дня
WMZ
Крайне доволен работой с Серафимой! Чувствуется неравнодушный подход. Нестандартный взгляд на решение многих задач. Всегда на связи, в выходные дни тоже, что очень удобно. Качество на высоте - явно имеется большой опыт за спиной) Работа была выполнена раньше оговоренного срока, с дополнительными заданиями (которых не было в ТЗ) и правками! Продолжаю сотрудничать по другим проектам) Очень рекомендую, настоящий профессионал своего дела!!!
Денис, спасибо за интересный проект. Приятно иметь дело с честным и порядочным человеком. Спасибо и до новых встреч.
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