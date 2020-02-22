Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки159 просмотров
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Разработка дизайна по структуре  https://tea3.ru/Референсы https://cdn.dribbble.com/users/364359/screenshots/3115600/elegance_home_800.pnghttps://www.behance.net/gallery/64035889/Luxury-Cedar-Landing-Page?tracking_source=search|LUXURY"Это отличный пример, что именно хорошо - фон, блоки людей, яркие изображения, сочетающиеся с фоном, при этом выглядит дорого и круто. "https://www.behance.net/gallery/90671049/Vision-Fashion-Website?tracking_source=search|LUXURYhttps://www.behance.net/gallery/74465275/Landing-Page-dlja-franshizy-par

Дизайн сайта
4 года назад
OldSkorpin
Илья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kxaritonovvw
Алексей 
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
32 отзыва(-1)
4 года назад
$160
4 дня
Сотрудничаем в третий раз, и дизайн всегда радует, спасибо!
Все как всегда - отлично! Однозначно рекомендую Илью как добросовестного заказчика!