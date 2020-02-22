Добрый день! Ищем ответственного и талантливого дизайнера для обновления дизайна на сайте sharik.by. Нужно доработать некоторые элементы, описанные в данном ТЗ. Концепцию сайта и его стилистическое оформление следует сохранить, просто освежить немного внешний вид страниц! Нужно объективное решение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка дизайна по структуре https://tea3.ru/Референсы https://cdn.dribbble.com/users/364359/screenshots/3115600/elegance_home_800.pnghttps://www.behance.net/gallery/64035889/Luxury-Cedar-Landing-Page?tracking_source=search|LUXURY"Это отличный пример, что именно хорошо - фон, блоки людей, яркие изображения, сочетающиеся с фоном, при этом выглядит дорого и круто. "https://www.behance.net/gallery/90671049/Vision-Fashion-Website?tracking_source=search|LUXURYhttps://www.behance.net/gallery/74465275/Landing-Page-dlja-franshizy-par
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, можно у вас заказать дизайн сайта? И сколько оно будет стоить?Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт4 года назад
Разработатать дизайн landing page под мед. услугу. Примерно 5-6 блоков. + 2 баннераЗавершен4 года назад
Добрый день. Дизайн по ТЗ, 5 страниц. Обязательно указывайте сроки и стоимость, спасибо.Завершен4 года назад
Доброго времени суток! Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта по вывозу мусора. Основная деятельность компании – вывоз строительного и крупногабаритного мусора контейнерами от 8 до 36 м3 (также есть техника ГАЗели и самосвалы) по Москве и ...Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Добрый день!Сделать редизайн страницы [url=https://uptut.ru/nastroyka-kontekstnoy-reklamy-v-direkte]https://uptut.ru/nastroyka-kontekstnoy-reklamy-v-direkte[/url]Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт4 года назад
Дизайн корпоративного сайта 6 страниц для юридической компании.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт4 года назад
Разработка корпоративного сайта 5 страниц для проектно-инжиниринговой компании, срок разработки главной страницы 2 дняДизайн сайтов50 заявокЗакрыт4 года назад
6-8 экранов. Создаем в сервисе PlatformaLP. Или потом готовую страницу надо будет туда "прикрутить" (если так возможно). Срок 3-4 дня.Закрыт4 года назад
- $250
Требуется разработать дизайн для нового сайтаТЗ в личной перепискеP.S. персональный заказ для Анастасии ПаламарчукЗавершен4 года назад