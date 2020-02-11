UX/UI дизайн главной страницы сайта

Доброго времени суток!

Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта по вывозу мусора. Основная деятельность компании – вывоз строительного и крупногабаритного мусора контейнерами от 8 до 36 м3 (также есть техника ГАЗели и самосвалы) по Москве и Московской области. Целевая аудитория прорабы и руководители строительных компаний и предприятий, а также частные лица. Основной поток визитов с мобильных устройств 75-80%, остальные ПК. Нужен современный, легкий, простой и обязательно адаптивный дизайн.

Во вложении приложу подробную структуру страницы. Аргументированные предложения, рекомендации и комментарии приветствуются. Логотип также приложу.

Цветовая гамма – зеленые и оранжевые или желтые цвета. Хотелось бы перед началом работ с дизайнером выбрать несколько цветовых решений на сервисе https://color.adobe.com/ru/

В перспективе нужно будет разработать полноценный дизайн проекта после утверждения главной страницы и стилистики сайта (проект более 10 макетов страниц). Более подробную информацию предоставлю потенциальному исполнителю.