Дизайн сайта

$820
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки393 просмотра
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Нужно сделать редизайн сайта. Главная страница из 10 блоков + ее адаптивы и еще 8 внутренних страниц. Подробности обсудили в телеграме

Дизайн сайта
4 года назад
artemioz
Артем 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$820
10 дней
Хороший дизайн, спасибо))
Отличный заказчик, с которым с удовольствием еще посотрудничаю! Всем рекомендую! Спасибо за проект)
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