Лендинг для студии мобильной разработки

Дизайн сайтовЗавершен22 заявки681 просмотр
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Идея в следующем: 

Заказчик иногда просит разработать различные экраны для мобильных приложений.

Он должен открыть сайт, загрузить файл с дизайном и получить примерное представление о сроках и ценах на выполнение этой конкретной задачи.

Нужна простая светлая страница на которой основная функция будет - поле для загрузки файла.

Файл - это либо sketch файл, либо картинка с дизайном экрана мобильного приложения.

Так же у пользователя (заказчика) должна быть возможность обратной связи - кнопка для того чтобы он мог написать отзыв, комментарий или предложение.

Плюс на странице должно быть описание процесса работы сервиса и объяснение этапов коммуникации после загрузки файла, возможно примерная стоимость или сроки

Нужен дизайнер который поможет "сформулировать" эту идею в понятный дружелюбный UI.

4 года назад
lekos131
41 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Vasiled
34 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
4 года назад
$150
7 дней
Быстрая работа, внимание к деталям, оперативное добавление правок
Спасибо Константину за проект. Быстрая оплата, понятные правки. Понравилось работать. Рекомендую к сотрудничеству!
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