Лендинг для студии мобильной разработки

Идея в следующем:

Заказчик иногда просит разработать различные экраны для мобильных приложений.

Он должен открыть сайт, загрузить файл с дизайном и получить примерное представление о сроках и ценах на выполнение этой конкретной задачи.

Нужна простая светлая страница на которой основная функция будет - поле для загрузки файла.

Файл - это либо sketch файл, либо картинка с дизайном экрана мобильного приложения.

Так же у пользователя (заказчика) должна быть возможность обратной связи - кнопка для того чтобы он мог написать отзыв, комментарий или предложение.

Плюс на странице должно быть описание процесса работы сервиса и объяснение этапов коммуникации после загрузки файла, возможно примерная стоимость или сроки

Нужен дизайнер который поможет "сформулировать" эту идею в понятный дружелюбный UI.