Редизайн сайта казино

Добрый день, нужно на сайте казино https://ipbmaster.ru/ сделать следующее:

1. Редизайн сайта,

2. Редизайн мобильной версии, максимально ужать все картинки, что бы сайт грузился быстро.

3. На сайте есть несколько разделов казино, под каждый раздел казино, нужно отрисовать тематическую страницу официального сайта.

4. Сейчас сайт закрыт от внешнего перехода, для того что бы перейти на сайт набрать запрос в гугле "лучшие онлайн казино 2020". и перейти на сайт топ онлайн казино https://ipbmaster.ru/, или же вбить site:https://ipbmaster.ru/.

Цена за проект.