Дизайн группы ВК

Нужно сделать дизайн сайта на мебельную тематику (изготавливаем корпусную мебель под заказ). Нравится минималистичный, легкий стиль в основе чтобы был белый цвет. Важно не плагиатить один в один, а постараться сделать по своему, чтобы это не было ...