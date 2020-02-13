Дизайн группы ВК

Сроки ограничены – 2 дня! Просьба к неквалифицированным кадрам – не беспокоить и не воровать время! Сайт [url=http://www.yum-yum.md/]www.yum-yum.md[/url] Требуется отредактировать дизайн десткопной и мобильной версии сайта: Главная страница – расположение поиска, корзины и иконок "Любимое" и "Аккаунта". Отредактировать карточки товара. Прикрепил фото ...
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Нужно создать дизайн в группе вк
Тематика"документы. легализация"
Необходимость -
1 разработки логотипа
2 шапки группы
3 посты с товаром
4 дизайн на визитки
пример прикрепил ниже
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