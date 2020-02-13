Дизайн группы ВК

Дизайн сайтовЗавершен9 заявок831 просмотр
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Нужно создать дизайн в группе вк

Тематика"документы. легализация"

Необходимость  - 

1 разработки логотипа

2 шапки группы

3 посты с товаром

4 дизайн на визитки 

пример прикрепил ниже 

4 года назад
KTZ_TWTC
Дмитрий 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$40
2 дня
WMZ
Спасибо
Все прошло замечательно, отличный заказчик! Перевел по завершению очень приятный бонус, остался доволен сотрудничеством! Рекомендую.
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