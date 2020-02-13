Добрый день Ищу грамотного таргетолога, для настройки рекламы на фейсбуке / по поиску работников : Арматурщик/Опалубщик находящихся на территории Польши.
Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
Закрыт
2 года назад
Добрый день Ищу грамотного таргетолога, для настройки рекламы на фейсбуке / по поиску работников : Арматурщик/Опалубщик находящихся на территории Польши.
Нужно создать дизайн в группе вк Тематика"документы. легализация" Необходимость - 1 разработки логотипа 2 шапки группы 3 посты с товаром 4 дизайн на визитки пример прикрепил ниже