KTZ_TWTC

Дмитрий KTZ_TWTC

 
28 летУкраина/Березное
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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$40
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Дизайн группы ВК

    Нужно создать дизайн в группе вк Тематика"документы. легализация" Необходимость  -  1 разработки логотипа 2 шапки группы 3 посты с товаром 4 дизайн на визитки  пример прикрепил ниже

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
4 года назад
Дизайн группы ВК
Все прошло замечательно, отличный заказчик! Перевел по завершению очень приятный бонус, остался доволен сотрудничеством! Рекомендую.
Спасибо
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