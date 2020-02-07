Нужно сделать дизайн сайта на мебельную тематику (изготавливаем корпусную мебель под заказ).

Нравится минималистичный, легкий стиль в основе чтобы был белый цвет.

Важно не плагиатить один в один, а постараться сделать по своему, чтобы это не было то же самое только другого цвета, а максимально отличалось.

Цветовая гамма нравится бело-оранжево-серая, где белый преобладает.

И адаптацию под мобильное устройство.

Примеры сайтов, которые нравятся:

https://panvlad-mebli.com.ua/

https://homelines.ru/kukhni-na-zakaz

https://zov.ru/

Предлагайте свои сроки и цену.