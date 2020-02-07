Отрисовка дизайна сайта

Порядок работ: верстка/тестирование/правки/отплата. На [url=https://www.weblancer.net/]https://www.weblancer.net[/url] фиксируется 50% (10 000 рублей, или 157$ по курсу 64 руб. за 1 доллар). от стоимости верстки внутренних страниц + модальных окон (всего 9 страниц с учетом модалек) и прелоудер 20 000 рублей. После завершения ...
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Здравствуйте. Планируем запуск интернет магазина. Нужен дизайн главной. Если понравится будеим работать дальше.
Пишите цену и примеры.
Дизайн из 15 блоков примерно.
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