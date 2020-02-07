Отрисовка дизайна сайта

Нужно внести изменения в дизайн контактов в каталоге сайта. Вот исходный адрес: https://shefkuhni.by/catalog/katalog-kukhon/ Поменять как на скрине. Вопросы по стилю, цвету и размеру шрифтов обсуждаемы. Сделать нужно будет быстро. Возможны правки (все оплачивается). Жду предложений по цене и времени.