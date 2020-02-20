Требуется разработать Современный веб-дизайн для ИМ

$450
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок1163 просмотра
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Требуется разработка веб-дизайна для всех основных страниц:

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Страницы, которые надо разработать (как мне предвидится):

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4 года назад
flaris
Фларис 
45 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
4 года назад
$450
12 дней
WMZ
Владимир работает супер быстро! Макеты были разработаны хорошо, с удобной структурой. Были учтены все пожелания и капризы. Сотрудничеством доволен, работаем дальше.
Спасибо Фларису за проект, очень приятно легко и комфортно работать с такими заказчиками! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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