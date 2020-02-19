Нужно сделать 2 иллюстрации

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок455 просмотров
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Сайт postoplan.ru

На место видео тут - https://prnt.sc/qxfk14 и на место иллюстрации тут - https://prnt.sc/qxfkc9 нужно сделать 2 новые иллюстрации в цветах сайта.

Не должно быть никаких персонажей или людей или много текста. Есть в фигме готовый дизайн админки и оттуда можно взять что-то что использовать для создания иллюстрации. Примеры того что сейчас есть. Нужно отрисовать более ярко и привлекающе.

Иллюстрации должны отражать смысл того, что рядом в тексте описано. Для примера - для календаря, нужен календаря кусок, но с минимумом текста и красочно.

4 года назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад
4 года назад
$31
4 дня
Спасибо!
Всё в порядке. Сотрудничество прошло благополучно.
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