Всем привет. Нужно разработать именно дизайн лендинга по доставке воды От вас сроки и стоимость
Создать билет- регистрацию в соц-сетях и форму Регистрации под задачи/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Это образец формы.
Задача: сделать приблизительно такой же контент/ европейский дизайн/ Регистрации под ТЗ, интегрированные на сайт.
Задача: сделать несколько ярких Креативных иллюстраций в единой - узнаваемой стилистике под задачи:
1. Регистрация на форум;
2. Регистрация стартапы/ конкурс;
3. Регистрация спикеры;
4. Регистрация модераторы- ведущие;
5. Регистрация «благотворительность - талантливые дети Грузии»;
6. Регистрация СМИ;
7. Регистрация Проекты цифровой Программы;
8. Регистрация партнеры.
ТЗ отправим на почту. От вас- пример вашего видения задачи. Срок изготовления 20 дней.
Стоимость - 300$ за всё.
пример: https://www.facebook.com/MindvalleyRussian/videos/544725702759154/
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