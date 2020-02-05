Создать билет- регистрацию в соц-сетях и форму Регистрации под задачи/

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок249 просмотров
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Это образец формы. 

Задача: сделать приблизительно такой же контент/ европейский дизайн/ Регистрации под ТЗ, интегрированные на сайт. 

Задача: сделать несколько ярких Креативных иллюстраций в единой - узнаваемой стилистике под задачи: 

1. Регистрация на форум; 

2. Регистрация стартапы/ конкурс; 

3. Регистрация спикеры; 

4. Регистрация модераторы- ведущие; 

5. Регистрация «благотворительность - талантливые дети Грузии»; 

6. Регистрация СМИ;

7. Регистрация Проекты цифровой Программы;

8. Регистрация партнеры. 

ТЗ отправим на почту. От вас- пример вашего видения задачи. Срок изготовления 20 дней. 

Стоимость - 300$ за всё. 

пример: https://www.facebook.com/MindvalleyRussian/videos/544725702759154/

4 года назад
guest_1580584952554
4 года в сервисе
Был
3 года назад