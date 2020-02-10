Дорисовать дизайн в .PSD

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок270 просмотров
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Макетов актуальных нет, т.к. дизайн сайта дорабатывался уже без участия дизайнеров,  добавлением html сходным по структуре.  Сайт имеет резиновую верстку и может тянуться от 1000px до 1360px в ширину  (при большем разрешении добавляется картинка по бокам ). Все что ниже 1000px переходит вмобильную версию. Дизайн адаптивный, то есть мобильная версия автоматически включается при разрешении меньше 1000px. Нужно будет нарисовать кнопку смены города, с отображением текущего выбранного города. А так же какой–то блок с выбором актуального города, (всплывающее окно или что – то типа этого).

Сайт и PSD - в ЛС.

4 года назад
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$20
2 дня
Спасибо за работу, всё отлично!
Все прекрасно. Юлия быстро приняла работу и оплатила. Никаких проблем, рекомендую!
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