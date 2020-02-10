Дорисовать дизайн в .PSD

Требуется сделать дизайн главной страницы ТЗ в приложении. Так же в приложении, есть скриншот того что нравится, но копировать стиль и картинки оттуда нельзя, там не хватает баннера и еще нескольких позиций ( указано в брифе ) Баннер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макетов актуальных нет, т.к. дизайн сайта дорабатывался уже без участия дизайнеров, добавлением html сходным по структуре. Сайт имеет резиновую верстку и может тянуться от 1000px до 1360px в ширину (при большем разрешении добавляется картинка по бокам ). Все что ниже 1000px переходит вмобильную версию. Дизайн адаптивный, то есть мобильная версия автоматически включается при разрешении меньше 1000px. Нужно будет нарисовать кнопку смены города, с отображением текущего выбранного города. А так же какой–то блок с выбором актуального города, (всплывающее окно или что – то типа этого).
Сайт и PSD - в ЛС.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $90
Прошу прощения не та рубрика. Переехал в раздел конкурсыДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Надо обновить дизайн сайта. Рассмотрю все предложения.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт4 года назад
Описание задачи:Необходимо создать дизайн главной страницы системы.Продумать общую концепцию работы будущих страниц, полагаясь на модули которые используются на главной.Все детали в личной переписке.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
текст для баннера следующий: Наша клиника одна из немногих, кто дает гарантию 5 лет на все виды стоматологических работы. Мы знаем, что 5 лет это не предел, поэтому у нас есть система ежегодного продления гарантии" Пишите ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт4 года назад
Интересует стоимость дизайна, структура во вложении.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт4 года назад
Тематика: организация event-ов Стиль: вариации в сторону минимализма на Ваше усмотрение. Есть пример, от которого нужно отталкиваться, но сделать на 1-2-3 уровня выше. На выходе: макет psd/figma (главная сайта + шаблон повторяющейся страницы) Делать с прицелом на вёрстку под ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать дизайн страницы лендинга и заверстать её. Предпочтительно на чистом html5/css, без использования движков, но можно также и на WP. Страница являет собой витрину кредитных предложений, разбитых на подтемы. - минимально возможный вес страницы - оптимизированная графика - ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт4 года назад
Отрисовать 4 слайда: - 3 с нуля (примеры дизайна есть); - 1 скомпоновать из имеющихся исходников. Правки.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад
Копия дизайна [url=https://play-fortuna-slotvs19.com/ru]https://play-fortuna-slotvs19.com/ru[/url] И натяжка на другой сайт с wordpressДизайн сайтов7 заявокЗакрыт4 года назад