Дорисовать дизайн в .PSD

Макетов актуальных нет, т.к. дизайн сайта дорабатывался уже без участия дизайнеров, добавлением html сходным по структуре. Сайт имеет резиновую верстку и может тянуться от 1000px до 1360px в ширину (при большем разрешении добавляется картинка по бокам ). Все что ниже 1000px переходит вмобильную версию. Дизайн адаптивный, то есть мобильная версия автоматически включается при разрешении меньше 1000px. Нужно будет нарисовать кнопку смены города, с отображением текущего выбранного города. А так же какой–то блок с выбором актуального города, (всплывающее окно или что – то типа этого).

Сайт и PSD - в ЛС.