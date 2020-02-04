Подобрать картинку к баннеру о Гарантии, для стоматологической клиники

текст для баннера следующий: Наша клиника одна из немногих, кто дает гарантию 5 лет на все виды стоматологических работы. Мы знаем, что 5 лет это не предел, поэтому у нас есть система ежегодного продления гарантии"

Пишите сразу реальную стоимость. Ссылку на сайт пришлю кандидату.