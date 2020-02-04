Интересует стоимость дизайна, структура во вложении.
Подобрать картинку к баннеру о Гарантии, для стоматологической клиники
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
текст для баннера следующий: Наша клиника одна из немногих, кто дает гарантию 5 лет на все виды стоматологических работы. Мы знаем, что 5 лет это не предел, поэтому у нас есть система ежегодного продления гарантии"
Пишите сразу реальную стоимость. Ссылку на сайт пришлю кандидату.
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