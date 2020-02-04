Создать дизайн лендинга и заверстать

Отрисовать 4 слайда: - 3 с нуля (примеры дизайна есть); - 1 скомпоновать из имеющихся исходников. Правки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать дизайн страницы лендинга и заверстать её. Предпочтительно на чистом html5/css, без использования движков, но можно также и на WP.
Страница являет собой витрину кредитных предложений, разбитых на подтемы.
- минимально возможный вес страницы
- оптимизированная графика
- лаконичный код
- загрузка по gtmetrix - до 1 секунды
- 90+ баллов по mobile friendly
- 100% валидация html/css
- кроссбраузерность и адаптивность
- mobile first
- одно всплывающее окно
Примеры могу предоставить в личных сообщениях.
Предлагайте свою стоимость в заявках;)
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