Создать дизайн лендинга и заверстать

Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок415 просмотров
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Необходимо создать дизайн страницы лендинга и заверстать её. Предпочтительно на чистом html5/css, без использования движков, но можно также и на WP.

Страница являет собой витрину кредитных предложений, разбитых на подтемы.

- минимально возможный вес страницы

- оптимизированная графика

- лаконичный код

- загрузка по gtmetrix - до 1 секунды

- 90+ баллов по mobile friendly

- 100% валидация html/css

- кроссбраузерность и адаптивность

- mobile first

- одно всплывающее окно

Примеры могу предоставить в личных сообщениях. 

Предлагайте свою стоимость в заявках;)

Дизайн лендинга
4 года назад
VMorgan
Вадим 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
день назад
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