Создать дизайн лендинга и заверстать

Нужен кто-то с успешным опытом верстки писем. Если пользуетесь другим фреймворком для верстки писем, то тоже можем обсудить. Оплата Яндекс Деньгами ======================================================================= ВАЖНО: Предоплат нет. Если надо - делаем "безопасную сделку". Оплачивается только полностью выполненная работа. ВАЖНО: По итогу ...