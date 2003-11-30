VMorgan

Вадим VMorgan

 
32 годаУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
11 дней назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$730
выплачено фрилансерам
77%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Відео-креативи для Google.Ads

    Всім доброго дня:) Потрібно створити пачку відео-креативів (5 штук) для google.ads. Технічні вимоги ось тут: - [url=https://support.google.com/google-ads/answer/6363750?hl=en]https://support.google.com/google-ads/answer/6363750?hl=en [/url]- [url=https://support.google.com/adspolicy/answer/6363786?sjid=18304169022105538305-EU]https://support.google.com/adspolicy/answer/6363786?sjid=18304169022105538305-EU [/url] Ідея-графік-звук-анімація - все на вас. Тематика - parental control apps;) Пропонуйте ваші ціни та строки!  Вдалого дня!

    Google Ads
    Анимация1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Заверстать мокап на чистейшем HTML

    Нужен человек для верстки макета на чистейшем HTML. Задача - добиться максимальной скорости работы лендинга. Требования: - валидность по W3C - зеленые значения 90+ по web.dev - зеленые значения А+ по gtmetrix - кроссбраузерность/адаптивность само собой разумеется;) Макет - совершенно не сложный, ...

    HTMLВерстка макетаМокап
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создать простой сервис анализа IP-пользователя

    Здравствуйте, уважаемые разработчики! Есть задачка на создание простенького веб-приложения. Сценарий такой: - юзер попадает на страницу сайта - о нем мгновенно собирается информация, которая доступна из открытых источников -- IP-адрес -- Город -- Страна -- Провайдер -- Расширение экрана -- Девайс -- Браузер -- ...можно что-то добавить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нужно нарисовать дизайн для лендинга

    Есть небольшая задача по дизайну. Необходимо нарисовать красивый продающий лендинг для приложения примерно на 3 экрана.  Есть текстовка, есть стиль который нравится и гамма в которой нужно сделать. Декстоп/планшет/мобильный - нужны все версии лендоса.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Скопировать лендинг в чистый html +сделать правки

    Нужно переверстать лендинг https://localize.mobi/es/lp/ на чистый html, сделать быстрее и более оптимизировано. Также внести правки. - первую картинку https://monosnap.com/file/uqljopgqcHCXLOt9RY4szPOkXfNSrA поменять на другую https://monosnap.com/file/EhRW7oPJLt5n9IdSvR9ii3MTwiMgni (дату на картинке поменять на сегодняшнюю) - скопировать и перенести блок FAQ из сайта https://monosnap.com/file/z2iCw1MpbcCyZO0Lgyi5padGmKI1jn, поставить перед футером - убрать ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Переверстать лендинг на новый дизайн

    Добрый день уважаемые фрилансеры! Задача такая: - есть лендинг А на чистом HTML (примерно 3-4 экрана) - нужно сделать с него лендинг B с такой же структурой с другим дизайном - контент остается - дизайн есть в Фигме Требования: - чистый HTML - ...

    HTMLFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Скопировать и оптимизировать landing page

    Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Задача такая: - есть одностраничный лендинг, его нужно скопировать и оптимизировать по Google Web.Vitals на все деньги;) Более конкретно: - почистить лендинг от лишнего кода - почистить CSS/JS от лишнего кода - почистить от лишних элементов - оптимизировать ...

    JavascriptHTMLCSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Размещение ссылок на форумах США/Германии/Италии

    Ищем специалиста для размещение ссылок на англоязычных (также, есть проекты под Германию/Италию) форумах. Первый заказ - 30 размещений. Базу можем дать свою. От вас - понимание процесса и усидчивость;) Платим за активную ссылку по ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Обновление дизайна лендинга/перевод на wordpress

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Задачка такая: - есть одностраничный лендинг-пейдж под РРС, переведен на 5 языков, заверстан на чистейшем HTML Нужно: - улучшить/обновить дизайн - заверстать на Wordpress - добавить возможность добавлять новые страницы внутри языковой версии Предлагайте цены/сроки, пожалуйста;)

    Дизайн лендингаWordPressHTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Помочь с настройкой AdWords

    Всем доброго вечера! Есть аккаунт G.AdWords, реклама крутится чуть больше месяца, пока работает в -50%. [b]Тематика:[/b] мобильные приложения (parental control app) [b]ГЕО:[/b] США, Франция, Италия, Бразилия [b]Задачи:[/b] - до конца месяца вывести аккаут "в ноль" - уменьшить стоимость клика - помочь настроить ...

    Google Ads
    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта-витрины

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Задача такая: - заверстать простой сайт-витрину финансовой направлености по моему мокапу - заверстать 2-3 простые сервисные страницы (privacy, about/contacts, справка) Требуется максимальная скорость, чистый HTML, идеальные оценки по скорости и mobile friendly. Дизайна нет, только ...

    Верстка сайтаHTMLМокап
    HTML-верстка42 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Новый дизайн и верстка старого сайта на Joomla

    [b]Дано: [/b]старый инфо-новостной сайт +форум на Joomla в тематике финансы/банкинг на 1000+ страниц. [b]Задача:[/b] сделать новый дизайн и верстку. Работу хотел бы четко разделить на несколько этапов: - создание ТЗ - прототипирование - создание лого и айдентики - создание дизайна - ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
AndrewKostenko
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
20 дней назад
$200
10 баллов
год назад
Переверстати черговий лендинг
Отличный заказчик, всегда на связи, буду рад дальнейшему сотрудничеству
Заверстали ще 3 лендінги! Все чудово;)
Ответный отзыв
AndrewKostenko
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
20 дней назад
$45
10 баллов
2 года назад
Переверстати лендінг з WP на чистий HTML
Вже не вперше працюю, все радує!
Все чудово і вчасно, як завжди!
Ответный отзыв
AndrewKostenko
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
20 дней назад
$40
10 баллов
2 года назад
Заверстати лендінг на чистому HTML
Вдруге співпрацюю з Вадимом, все було прекрасно?
Все пройшло чудово! Обов"язково замовлятиму послуги ще;)
Ответный отзыв
AndrewKostenko
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
20 дней назад
$30
10 баллов
2 года назад
Заверстать мокап на чистейшем HTML
Вадим, отличный заказчик, приятный и понятный в общении. Рекомендую!
Все отлично! Проект выполнен в срок, с должным вниманием к деталям! Рекомендую Андрея к сотрудничеству;)
Ответный отзыв
ilya_javaAndroid
Илья 
18 летГермания
3 года в сервисе
Был
10 дней назад
$120
10 баллов
2 года назад
Создать простой сервис анализа IP-пользователя
Супер
Все супер! Дякую!
Ответный отзыв