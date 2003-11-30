Всім доброго дня:) Потрібно створити пачку відео-креативів (5 штук) для google.ads. Технічні вимоги ось тут: - [url=https://support.google.com/google-ads/answer/6363750?hl=en]https://support.google.com/google-ads/answer/6363750?hl=en [/url]- [url=https://support.google.com/adspolicy/answer/6363786?sjid=18304169022105538305-EU]https://support.google.com/adspolicy/answer/6363786?sjid=18304169022105538305-EU [/url] Ідея-графік-звук-анімація - все на вас. Тематика - parental control apps;) Пропонуйте ваші ціни та строки! Вдалого дня!
- Анимация1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Потрібно скопіювати дизайн заданого лендингу, покращити показники по web.dev / gtmetrix. Внести деякі правки, поміняти блоки місцями.Завершен2 года назад
Потрібно переверстати лендинг з wordpress на чистий HTML. Контент зберігаємо повністю. На лендінгу є мікро-функціонал з GEO-IP, його потрібно зберегти;)Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Заверстати лендінг-копію конкурента з невеликими правкамиЗавершен2 года назад
Нужен человек для верстки макета на чистейшем HTML. Задача - добиться максимальной скорости работы лендинга. Требования: - валидность по W3C - зеленые значения 90+ по web.dev - зеленые значения А+ по gtmetrix - кроссбраузерность/адаптивность само собой разумеется;) Макет - совершенно не сложный, ...Завершен2 года назад
Здравствуйте, уважаемые разработчики! Есть задачка на создание простенького веб-приложения. Сценарий такой: - юзер попадает на страницу сайта - о нем мгновенно собирается информация, которая доступна из открытых источников -- IP-адрес -- Город -- Страна -- Провайдер -- Расширение экрана -- Девайс -- Браузер -- ...можно что-то добавить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть небольшая задача по дизайну. Необходимо нарисовать красивый продающий лендинг для приложения примерно на 3 экрана. Есть текстовка, есть стиль который нравится и гамма в которой нужно сделать. Декстоп/планшет/мобильный - нужны все версии лендоса.Завершен2 года назад
Нужно переверстать лендинг https://localize.mobi/es/lp/ на чистый html, сделать быстрее и более оптимизировано. Также внести правки. - первую картинку https://monosnap.com/file/uqljopgqcHCXLOt9RY4szPOkXfNSrA поменять на другую https://monosnap.com/file/EhRW7oPJLt5n9IdSvR9ii3MTwiMgni (дату на картинке поменять на сегодняшнюю) - скопировать и перенести блок FAQ из сайта https://monosnap.com/file/z2iCw1MpbcCyZO0Lgyi5padGmKI1jn, поставить перед футером - убрать ...Завершен2 года назад
- $65
Обсудили в ДМЗавершен2 года назад
Добрый день уважаемые фрилансеры! Задача такая: - есть лендинг А на чистом HTML (примерно 3-4 экрана) - нужно сделать с него лендинг B с такой же структурой с другим дизайном - контент остается - дизайн есть в Фигме Требования: - чистый HTML - ...Завершен2 года назад
Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Задача такая: - есть одностраничный лендинг, его нужно скопировать и оптимизировать по Google Web.Vitals на все деньги;) Более конкретно: - почистить лендинг от лишнего кода - почистить CSS/JS от лишнего кода - почистить от лишних элементов - оптимизировать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Ищем специалиста для размещение ссылок на англоязычных (также, есть проекты под Германию/Италию) форумах. Первый заказ - 30 размещений. Базу можем дать свою. От вас - понимание процесса и усидчивость;) Платим за активную ссылку по ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Задачка такая: - есть одностраничный лендинг-пейдж под РРС, переведен на 5 языков, заверстан на чистейшем HTML Нужно: - улучшить/обновить дизайн - заверстать на Wordpress - добавить возможность добавлять новые страницы внутри языковой версии Предлагайте цены/сроки, пожалуйста;)Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Всем доброго вечера! Есть аккаунт G.AdWords, реклама крутится чуть больше месяца, пока работает в -50%. [b]Тематика:[/b] мобильные приложения (parental control app) [b]ГЕО:[/b] США, Франция, Италия, Бразилия [b]Задачи:[/b] - до конца месяца вывести аккаут "в ноль" - уменьшить стоимость клика - помочь настроить ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Задача такая: - заверстать простой сайт-витрину финансовой направлености по моему мокапу - заверстать 2-3 простые сервисные страницы (privacy, about/contacts, справка) Требуется максимальная скорость, чистый HTML, идеальные оценки по скорости и mobile friendly. Дизайна нет, только ...HTML-верстка42 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1000Завершен3 года назад
Нужно сделать и залить в гугл.плей небольшое мобильное приложение. В качестве ТЗ предоставлю ссылку на прилу конкурента.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Необходимо переверстать копию одной страницы инфо-сайта, внести ряд изменений. ТЗ есть, нужен хороший/легкий код, желательно на чистом HTML/CSS.Завершен4 года назад
После переноса сайта перестали работать теги в CMS Joomla, выдают просто белую страницу, хотя и статус 200 ОК. Необходимо исправить, либо предоставить инструкцию.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
[b]Дано: [/b]старый инфо-новостной сайт +форум на Joomla в тематике финансы/банкинг на 1000+ страниц. [b]Задача:[/b] сделать новый дизайн и верстку. Работу хотел бы четко разделить на несколько этапов: - создание ТЗ - прототипирование - создание лого и айдентики - создание дизайна - ...Завершен4 года назад