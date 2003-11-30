Добрый день уважаемые фрилансеры! Задача такая: - есть лендинг А на чистом HTML (примерно 3-4 экрана) - нужно сделать с него лендинг B с такой же структурой с другим дизайном - контент остается - дизайн есть в Фигме Требования: - чистый HTML - ...